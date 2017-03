Entalhe de cuia

Como fazer

Na semana passada, o Como Fazer ensinou a fabricar uma cuia. Agora, os artesãos Joceli Marques e Carlos Alberto dos Santos, que ministram oficinas na Emater, mostram como entalhar. Moradores de Frederico Westphalen, aprenderam com seus pais e avós a arte na cuia de chimarrão.



Você vai precisar de:

Cuia

Formão

Lápis (opcional)

Picote artesanal

Maçarico

Foto: Diogo Zanatta / Especial

1 Faça o desenho com formão. Para quem está iniciando, a dica é desenhar antes a lápis.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

2 Com picote, comece a fazer o rebaixamento para dar destaque no desenho. No caso, foi utilizado prego grande, com ponta amassada e buraco na ponta.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

3 Utilize maçarico para destacar o entalhe.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

