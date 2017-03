Expodireto 2017 começa com expectativa de voltar a crescer 

Não-Me-Toque

A Expodireto-Cotrijal 2017 começa nesta segunda-feira em Não-Me-Toque, no Norte do Estado, com a expectativa de quebrar o jejum de dois anos seguidos sem conseguir aumentar o faturamento. A estimativa é de que o volume de propostas encaminhadas supere R$ 1,8 bilhão, alta de 15% em relação à edição de 2016. O otimismo é justificado pela perspectiva de uma nova supersafra de grãos no Rio Grande do Sul, com a soja batendo recorde novamente.



– Devemos ter um ano de retomada nos negócios. Há produtores que represaram investimentos no ano passado e agora devem comprar – destaca Nei César Mânica, presidente da Expodireto.



A projeção mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima colheita de 29,6 milhões de toneladas na safra de verão. O resultado representaria aumento de 0,1% em relação ao ciclo anterior. Para a safra de soja, que começa a ser colhida neste mês no Estado, a expectativa é de 15,4 milhões de toneladas.



Em cinco dias de feira, mais de 200 mil pessoas deverão passar pela 18ª edição da Expodireto. Na cerimônia de abertura, nesta segunda-feira, estarão presentes o governador do Estado, José Ivo Sartori, e o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira. Na quinta-feira, está prevista a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi.



Destaques da programação



Segunda-feira:

9h - Abertura Oficial

14h - 9° Fórum Nacional do Milho

Terça-feira:

8h - 28° Fórum Nacional da Soja

14h - 2° Fórum Estadual de Conservação do Solo e da Água

Quarta-feira:

9h - 13° Fórum Estadual do Leite

13h - Fórum Cultura do Trigo

Quinta-feira:

8h30min - 10° Fórum Florestal do RS

14h30min - Fórum Soja Brasil



*Zero Hora