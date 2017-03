Quais são as vacinas obrigatórias e as mais recomendadas para o gado bovino?

Campo responde

Responde: José Carlos Ribeiro, consultor agropecuário da empresa Boi Saúde



O produtor de gado de corte e de leite deve ficar atento ao calendário de vacinas da Secretaria de Agricultura. Enquanto a aftosa e brucelose são obrigatórias, outras são recomendadas em caso de foco de doenças na propriedade ou nas proximidades. Confira as principais vacinas:

Aftosa - No Rio Grande do Sul, a primeira etapa de vacinação ocorre no mês de maio em animais adultos e no mês de novembro em animais abaixo de 24 meses. O frasco da vacina precisa ser armazenado em refrigeração entre 2ºC a 8ºC.

Brucelose - A B19 deve ser ministrada em fêmeas entre três a oito meses.

Optativas:

Raiva - Os animais devem ser vacinados a partir do três meses de vida. Assim como a aftosa, manter refrigerado entre 2ºC a 8ºC.

Carbúnculo - A aplicação é feita a partir do terceiro mês de vida do animal. Repetir a cada seis meses até os dois anos.

