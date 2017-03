Safra recorde está indo "para o ralo", diz ministro da Agricultura

Infraestrutura

Bastou chover um pouco mais que o esperado e parte da supersafra brasileira de soja corre o risco de "micar" no país sem conseguir chegar aos portos. Ela está encalhada nos 100 quilômetros não asfaltados da BR-163, a rodovia que é hoje a principal ligação entre uma grande zona produtora do grão, no Mato Grosso, e os portos do norte do país.

— Dinheiro que estava na mesa, de uma grande colheita, está indo para o ralo, nos buracos das estradas. Dá pena de ver — lamentou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

O ministro informou que 11 navios que estavam no porto de Belém esperando carga de soja já foram desviados para portos do Sul do país. Os produtores tiveram prejuízo de US$ 6 milhões só com a "demourage", a taxa paga pela permanência das embarcações. A carga desviada, por sua vez, poderá sobrecarregar portos como Santos (SP) e Paranaguá (PR).

No total, o setor estima que o prejuízo na safra será de R$ 350 milhões, segundo informou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), Carlo Lovatelli.

— Estamos queimando notas de cem dólares, uma atrás da outra — afirmou o executivo.

Segundo Maggi, o produtor que vende a soja precisa entregá-la no prazo, no local definido pelo comprador. Diante do atraso no escoamento da produção local, a alternativa é, muitas vezes, adquirir soja de outros países produtores, como Estados Unidos e Argentina, para honrar o contrato.

— E aquela soja brasileira que iria para esse comprador fica "micada" aqui — explicou o ministro, um dos maiores produtores de soja do País.

Maggi e o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, se reuniram, na quinta-feira, com representantes dos produtores para discutir a situação na BR-163. Eles acertaram um esquema pelo qual será reduzido o envio de caminhões para a rodovia, de forma que será possível manter as condições de tráfego.

A estrada será aberta para a passagem de caminhões por períodos. Depois, o trânsito será interrompido para que as máquinas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) possam aplainar novamente a pista. E assim sucessivamente, num esquema "stop and go".

Fila

Na quinta-feira, 1,2 mil caminhões, em uma fila de 40 quilômetros, aguardavam autorização para seguir viagem pela rodovia no sentido norte. A pista já havia sido aberta para automóveis de passeio e caminhões com carga perecível. A expectativa era permitir o trânsito de caminhões pesados na quinta mesmo. Com isso, a fila poderá acabar em cerca de dois dias, se o clima colaborar.

A pista no sentido sul já está aberta e não há mais filas. Mas, para chegar a essa situação, foi necessário buscar ajuda do Exército para desfazer a aglomeração de veículos na via e permitir a passagem das máquinas do Dnit. Até o carnaval, a via estava bloqueada e a fila chegava a 700 quilômetros.

Para socorrer os caminhoneiros e famílias que estão há dias parados nas estradas, e também as comunidades isoladas, o Exército vai distribuir 3 mil cestas básicas e água. O primeiro carregamento chegou na quinta-feira ao local.

— A prioridade do governo é garantir o escoamento pelo Arco Norte — disse Quintella, referindo-se aos portos no Norte do país.

Ele lamentou o "gargalo" na BR-163 e informou que o asfaltamento dos 100 km que estão faltando já está totalmente contratado. A expectativa é de que sejam asfaltados 60 quilômetros neste ano e outros 40 quilômetros no ano que vem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.