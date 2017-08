Luís Fernando Guedes Pinto: sustentabilidade é uma oportunidade para o agro brasileiro

Voz campeira | Imaflora

A produção e a produtividade da agropecuária brasileira aumentaram significativamente nas últimas quatro décadas. Passamos de importador de alimentos a um dos maiores exportadores de commodities. O setor garante o superávit da nossa balança comercial e a sua competitividade é inquestionável.

Os avanços ocorreram em função de maciço investimento público em pesquisa, crédito e assistência técnica. Atualmente, a inovação é também guiada pelo setor privado, principalmente por empresas de genética, máquinas, insumos e traders. Contudo, o crescimento e o fortalecimento do agro vieram acompanhados de contradições: concentração de terra e riqueza, condições de trabalho precário e severos impactos ambientais.

O futuro do setor depende de novo equilíbrio entre a produção, a conservação dos recursos naturais e a equidade social. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com origem, qualidade, sanidade, e segurança e sustentabilidade do que compram nos supermercados.

Além disso, a sociedade também mudou e exige novos comportamentos e garantias para o seu bem-estar no longo prazo e conecta cada vez mais a produção com o interesse público. Assim, rastreabilidade, certificações e transparência são tendências irreversíveis para a produção no campo, para as cadeias produtivas que chegam ao consumidor brasileiro e para os muitos países onde chegam nossos produtos.

Agropecuária, uso da terra responsável, condições de trabalho dignas e conservação das nossas florestas são importantes não somente para mantermos e conquistarmos mercados internacionais, mas para que alcancemos os compromissos que assumimos internacionalmente. O Acordo do Clima de Paris e a Convenção da Biodiversidade são apenas alguns exemplos.

Finalmente, há estudos que apontam que a adoção de práticas de produção sustentáveis também resulta em benefícios econômicos para o produtor, pois exige melhor gestão e pode implicar em maior eficiência, menores custos, maior produtividade e receita.

Portanto, a sustentabilidade deve ser encarada como grande oportunidade e novo motor da inovação da agropecuária brasileira. Mas, para tanto, precisamos de nova agenda de pesquisa, políticas públicas coerentes e que integrem as dimensões econômica, social e ambiental, que desestimulem as práticas degradantes e predatórias e incentivem as que podem gerar ganhos para todos.

Luís Fernando Guedes Pinto é membro da equipe do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)

