Giane Guerra: quem deve aproveitar para sacar o FGTS?  

O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira a liberação do saque ilimitado pelos trabalhadores dos recursos do FGTS. Vale para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de contas inativas, ou seja, que não recebem mais depósitos.

A intenção é dar um alívio no pagamento de dívidas por trabalhadores que não estão contribuindo e têm recurso retido. E, com isso, injetar R$ 30 bilhões na economia.

Segundo o governo, atinge 10,2 milhões de pessoas. Quase 90% têm valores inferiores a um salário mínimo.

A especulação era que o saque teria um valor limite e que seria somente para pagar contas. Isso foi flexibilizado pelo governo.

Mas quem deve aproveitar e sacar o FGTS?

Consultor financeiro André Massaro:

– Todo mundo. Quem tem dívidas pode usar para abater essas dívidas. Quem não tem pode sacar aquela tranqueira que rende 3% ao ano e investir em coisas melhores, como Tesouro Direito, CDB, etc.

Mas como agora não é só para pagar conta, o pessoal não vai se endividar ainda mais?

– É obvio que isso vai acontecer¿ Mas vamos esperar que não. Esperanças renovadas em 2017.

Consultor de investimentos Felipe Assunção:

– Os que estão endividados vão pagar suas contas e contrair novas para poder adquirir bens de consumo¿ Isso é básico da nossa economia¿ Mas quem tem valores maiores e que não têm grandes dívidas com certeza vai trocar por uma aplicação ou bem de consumo. Agora é certeiro que tem que sacar. O FGTS rende míseros 3% + TR. TR até agora rendeu 2,0125%. Então, FGTS em 2016 rendeu 5%. Fica abaixo de poupança e da inflação, o que é pior!

Fala-se da possibilidade de aumentar a rentabilidade do FGTS. Mas isto ainda não está confirmado e alcançaria o retorno da poupança. Sendo que a caderneta teria a possibilidade de ser resgatada a qualquer momento. Até porque não se sabe se a possibilidade de saque será permanente ou restrita ao calendário que será divulgado.

Para evitar corrida às agências, a Caixa Econômica Federal divulgará o cronograma para saque até 1º de fevereiro. Deve se basear na data de nascimento dos trabalhadores.

Como consultar o saldo da conta inativa do FGTS?

O trabalhador pode consultar seu extrato do FGTS no balcão de atendimento de agências da Caixa. Também é possível ir a um posto de atendimento e fazer a consulta com o Cartão Cidadão. Precisa ter senha. Não pode consultar por telefone.

No site Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep). Está na carteira de trabalho. Mas precisa também de uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador ou a Senha Cidadão. Lá, o trabalhador também pode optar por receber e-mail com informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS.

A consulta ao FGTS pelo celular pode ser feito por aplicativo para smartphones. Ele está disponível para download gratuitamente.

Ainda no site da Caixa, o trabalhador pode fazer a opção de receber avisos SMS no celular com informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS. Mas quem faz essa escolha deixa de receber o extrato bimestral em papel em casa.

Mas o que é a conta inativa?

A conta inativa de FGTS é aquela que deixa receber os depósitos da empresa por extinção ou rescisão do contrato de trabalho. Quando a pessoa vai para um novo contrato de trabalho, é aberta uma nova conta do fundo de garantia.

Até agora, tinha direito a sacar o FTGS de uma conta inativa quem estivesse desempregado por, no mínimo, três anos seguidos. A partir de agora, quem estiver atualmente empregado poderá sacar o valor da conta inativa, desde que o afastamento do emprego tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2015.

Só não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que está recebendo depósitos!