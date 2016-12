IGP-M de dezembro sobe 0,54% e fecha 2016 com alta de 7,17%

Índice do aluguel

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) encerrou dezembro com alta de 0,54%, após queda de 0,03% em novembro, conforme divulgou nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado veio dentro do intervalo das expectativas do Projeções Broadcast (de 0,33% a 0,60%), mas ficou bem acima da mediana de 0,46%. A variação acumulada em 2016 foi de 7,17%, também superando a mediana de 7,09% (previsões de 6,93% a 7,28%).

Na abertura do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou alta de 0,69% no último mês do ano, depois de recuar 0,16% em novembro. Os bens finais tiveram retração de 0,26%, ante declínio de 0,82% no penúltimo mês de 2016. O subgrupo alimentos in natura foi o responsável pela aceleração dos bens finais, já que passou de queda de 8,90% para variação negativa de 5,04% em dezembro.

Excluindo-se os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, o índice de Bens Finais (ex) registrou variação de 0,12%, depois de alta de 0,17%.

Os bens intermediários registraram elevação de 0,53% na leitura deste mês em relação ao recuo de 0,43% em novembro. O resultado, segundo a FGV, foi influenciado pelo subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de queda de 3,82% para retração de 0,51% em dezembro. O índice de bens intermediários (ex), que exclui combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 0,69%, ante 0,09% em novembro.

No estágio inicial da produção, o índice do grupo matérias primas brutas apresentou alta de 1,96% em dezembro na comparação com 0,90% no penúltimo mês do ano. Os itens que mais afetaram a alta foram, segundo a FGV: minério de ferro (de 9,04% para 17,53%), soja em grão (de queda de 2,42% para alta de 0,38%) e leite in natura (de queda de 8,78% para recuo de 6,34%). Já café em grão (de 8,30% para baixa de 2,03%), mandioca/aipim (de 8,70% para 0,84%) e milho em grão (de queda de 3,92% para recuo de 6,17%) ficaram mais caros em dezembro.

