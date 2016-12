Meirelles acredita que juros do cartão de crédito caiam pela metade no próximo trimestre

Otimismo

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu nesta quinta-feira que os juros do cartão de crédito cairão pela metade nos próximos 90 dias. Disse também que o Banco Central já conseguiu acordo com os bancos para que as taxas caiam até o fim do primeiro trimestre de 2017.

— Houve uma conversa do Banco Central com os bancos, mostrando que é necessário o esforço de todos para o Brasil voltar a crescer. Há, sim, o compromisso de todos os agentes envolvidos de que a taxa de juros do rotativo estará pela metade do que é hoje ao fim do primeiro trimestre de 2017 — disse o ministro, após almoço com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo Meirelles, a redução das taxas é factível nesse prazo, porque a economia já dá mostras de melhoria e porque outras medidas já foram adotadas, como a universalização do acesso dos cartões de crédito a qualquer "maquininha".

O ministro adiantou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) deve decidir na reunião de janeiro pela limitação do prazo do crédito rotativo a no máximo 30 dias.

— A partir de 30 dias, o saldo poderá ser parcelado em até 24 meses, com taxa de juros menor que a do rotativo — detalhou.

Meirelles enfatizou que a situação econômica brasileira "já é e será" outra, ainda de forma mais visível a partir do fim do primeiro trimestre do próximo ano.

— A economia já mostra sinais de recuperação, mas esse é um processo gradual. Durante o primeiro trimestre de 2017, teremos uma série de indicadores que irão mostrar a inflexão e a retomada da atividade, garantindo o crescimento para 2017 — concluiu.

*Estadão Conteúdo