Presidente do Banco do Brasil nega pressão do governo por redução de juros bancários

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, faz um balanço das atividades do banco em 2016 e as perspectivas para 2017 Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, nega que o governo federal esteja exercendo pressão para que a casa reduza os juros no esforço de retomada da economia.

— Não existe pressão em relação a isso — disse, em café da manhã com jornalistas.

Para o executivo, o corte das taxas liderado pelos bancos públicos nos anos recentes "não foi frutífera" e o executivo classifica a iniciativa passada como um "puxadinho" econômico.

— A ação do Banco do Brasil e a Caixa não foi frutífera ao cortar os juros porque os outros não o fizeram — disse. — Não foi correto. Temos de olhar para frente e fazer coisas consistentes. Não podemos trabalhar com um puxadinho — completou.

— Não adianta forçar a redução dos juros.

Aos jornalistas, o presidente do BB explicou que os bancos têm mantido contato com o governo sobre iniciativas para redução do custo do crédito.

— A gente tem conversado com o governo e existe disposição do sistema financeiro nacional de reduzir os spreads bancários — afirmou.

— Há predisposição em acompanhar a taxa Selic de forma sustentável e não da maneira feita anteriormente — disse.

"Certamente cresceremos no crédito em 2017"

A carteira de crédito do Banco do Brasil deve voltar a crescer em 2017 com a gradual retomada da economia e a continuidade da queda da taxa Selic, segundo Caffarelli.

— Não divulgamos os números de 2017, mas certamente cresceremos no crédito — disse o executivo.

Ele não divulgou a previsão de expansão das operações de crédito — o chamado guidance —, mas citou que a esperada volta ao crescimento da economia brasileira deve levar à "retomada dos empréstimos na pessoa jurídica".

Nas operações para as famílias, o banco prevê reação em operações como o crédito consignado e financiamento imobiliário. Caffarelli repetiu a previsão da casa de que o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 0,7% no próximo ano.

Além da atividade, o executivo explicou que a expectativa de continuidade de queda da Selic também ajuda ao reduzir custos.

— Com a inflação ancorada, existe a tendência de continuidade de redução dos juros — disse. — E os bancos vão se adequando — completou.

*Estadão Conteúdo