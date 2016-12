Temer assina reajuste do salário mínimo para R$ 937 em 2017

Entenda

O presidente Michel Temer assinou nesta quinta-feira o decreto que reajusta o salário mínimo e estará publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que foi aprovado em 15 de dezembro pelo Congresso, o reajuste elevaria o salário de R$ 880 para R$ 945,80. No entanto, o valor foi reduzido para R$ 937, já que a inflação do período tende a ser menor do que a que havia sido calculada.

Por lei, o reajuste do salário mínimo é feito com base na inflação do ano anterior e na variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.



Outra medida que deve sair nesta sexta no Diário Oficial é a questão do reajuste dos servidores públicos federais, conforme anunciou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Serão beneficiadas categorias que já tiveram aumento acordado com o governo, mas aguardavam a atualização dos salários.

