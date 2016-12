Temer promulga criação de programa de fomento a microempreendedores

Decisão

Após a derrubada de vetos pelo Congresso Nacional, o presidente Michel Temer promulgou, nesta quinta-feira, os artigos da Lei Complementar 155/16 que criam o Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas. Esse trecho da lei havia sido vetado por Temer, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional.



O programa prevê a transferência direta de até R$ 2,4 mil a empreendedores em situação de pobreza — pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que exerçam atividade produtiva de pequeno porte como microempreendedor individual (MEI). Também serão oferecidos serviços de assistência técnica e gerencial.

A criação do programa havia sido vetada por Temer sob a justificativa de que não havia estimativa do impacto orçamentário e financeiro no projeto.

