Temer reajusta salário mínimo para R$ 937 em 2017, diz jornal

Foi assinado nesta quinta-feira, pelo presidente Michel Temer, o decreto que reajusta o salário mínimo de R$ 880 para R$ 937. O documento deve ser publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, e o novo valor passa a vigorar a partir do próximo domingo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



Na proposta orçamentária enviada ao Congresso, o governo calculava um aumento para R$ 945,80, mas, como a inflação do período foi menor do que a prevista inicialmente, o valor foi reduzido para R$ 937. A legislação determina que o reajuste seja calculado com base na inflação do ano anterior e na variação do PIB de dois anos antes.



