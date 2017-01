Após acordo com Rio, Planalto deve negociar socorro financeiro ao RS

Ajuda federal

"Os moldes serão os mesmos adotados no caso do Rio de Janeiro", diz Eliseu Padilha sobre acordo com o Piratini

Assim que o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro for fechado com o Ministério da Fazenda, o próximo Estado a negociar com a União será o Rio Grande do Sul. A garantia é do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele espera abrir as discussões entre o final de janeiro e início de fevereiro. Minas Gerais também está na fila.



— Acertado o plano do Rio de Janeiro, o governo começa a negociação com o Rio Grande do Sul. Os moldes serão os mesmos adotados no caso do Rio de Janeiro — explica Padilha.



Previsto para ser concluído na próxima semana, o socorro financeiro ao Rio reúne um cardápio rígido de medidas para cobrir um rombo de R$ 19,3 bilhões só em 2017. O plano, que passará pela homologação do Supremo Tribunal Federal (STF), deve durar de três a quatro anos, período no qual o Estado ficará livre do pagamento das parcelas da dívida com a União.



As contrapartidas negociadas pelo governador Luiz Fernando Pezão com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. O pacote inclui privatizações, proibições a reajustes e contratações que criem novas despesas, aumento de contribuição previdenciária e a polêmica redução da jornada de trabalho e salário dos servidores. Esta última ação depende do resultado de um julgamento no plenário do STF, agendado para ser retomado em 1º de fevereiro.



Oficialmente, o governo gaúcho não reconhece, mas nos bastidores considera muito radical o plano fluminense, em especial na questão da redução da jornada. Contudo, Meirelles tem repetido em entrevistas que o modelo de recuperação está definido.



— Se algum outro Estado estiver disposto a enfrentar um ajuste dessa magnitude, vamos discutir. Eu acho que não é qualquer Estado que vai querer — disse o ministro na última semana.



No Piratini, que retomou neste mês o pagamento das parcelas da dívida com a União, o desejo é por exigências mais "lights" na comparação com o Rio. Enquanto não senta à mesa com Meirelles, a equipe econômica do governador José Ivo Sartori mantém conversas com o Tesouro Nacional, com trocas de informações sobre o déficit do Estado e o impacto financeiro previsto pelas futuras medidas do plano de recuperação.



— Cada caso é um caso, entendo que haverá diferenças no detalhamento das contrapartidas. Cada Estado tem um perfil de déficit e vai projetar o que fez e o que fará para chegar ao equilíbrio fiscal — afirma o secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes.



A expectativa passa pelo fato de a crise fluminense ser mais severa — o Rio ainda não quitou a integralidade da folha de novembro do funcionalismo. Há meses tendo que parcelar salários, o governo gaúcho espera fechar seu acordo com a União em fevereiro.



Para o Piratini, o ajuste fiscal iniciado em 2015 é um trunfo na negociação. Algumas das contrapartidas idealizadas por Meirelles, a exemplo da extinção de estatais e do aumento da contribuição previdenciária, já passaram pela Assembleia Legislativa.



— Se pegarmos os cortes exigidos pela Fazenda, o Rio Grande do Sul está na frente do Rio de Janeiro — destaca o deputado estadual Gabriel Souza (PMDB), que acompanha as discussões.



Do pacote de austeridade enviado por Sartori à Assembleia, um dos projetos que ainda precisa ser apreciado está no radar de Meirelles: o que extingue a necessidade de plebiscito para a privatização de estatais, como CEEE, CRM e Sulgás. As três instituições podem ser envolvidas na recuperação fiscal, nos moldes do que o Rio fará com a sua Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).



O PLANO DO RIO DE JANEIRO

Com previsão de um déficit de R$ 19,3 bilhões em 2017, o Rio de Janeiro é o primeiro Estado a discutir com a União um programa de socorro financeiro. As negociações devem ser fechadas na próxima semana. O plano ainda passará pelo aval do STF.



O programa terá duração de três a quatro anos, período no qual o Estado não pagará a dívida com a União. Em troca, terá de adotar medidas de austeridade. A efetivação do plano depende da aprovação de um projeto no Congresso Nacional e das medidas na Assembleia Legislativa.



ALGUMAS MEDIDAS

- Previdência

O RJ precisará elevar a contribuição previdenciária dos servidores dos atuais 11% para 14%. Está em análise uma taxa extra de 6%, cobrada durante o programa de recuperação.



- Privatizações

O RJ terá de privatizar estatais. A favorita é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), avaliada entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões, que tem operado no azul.



- Jornada de trabalho e salários

A negociação prevê a redução da jornada de trabalho, com desconto nos salários, dos servidores. A medida depende do resultado de um julgamento no STF.



- Royalties

A negociação prevê a venda a investidores de cerca de R$ 3 bilhões em receitas futuras que o RJ teria com royalties da exploração do petróleo.



- Reajustes e concursos

O Estado ficará impedido de conceder aumento de salário a servidores e de realizar concursos públicos que ampliem os gastos com pessoal. O Rio avalia postergar reajustes já concedidos.