Consumidores confiam mais em publicidade veiculada em jornais impressos, aponta estudo 

Mídia

Se por um lado o número de leitores digitais aumenta a cada dia ao redor do mundo, por outro o jornalismo impresso segue liderando quando o assunto se refere à confiabilidade dos anúncios comerciais.



De acordo com uma pesquisa realizada em outubro de 2016 pela empresa americana MarketingSherpa, especializada em análises de marketing, 82% dos usuários de internet norte-americanos confiam mais nas propagandas publicadas nos jornais impressos do que em qualquer outro meio na hora de decidir sobre uma compra.



A pesquisa, publicada no portal Contently.com, mostra que, ainda que as plataformas tradicionais como jornal impresso e a TV continuem perdendo espaço para os meios digitais — tendência que tem se consolidado principalmente ao longo da última década —, elas continuam mantendo um alto nível de confiabilidade quando comparadas às novas mídias. Até mesmo correspondências e campanhas de rádio são recebidas com mais confiança pelos consumidores (76% e 71%, respectivamente), quando comparadas às propagandas em celulares ou banners de internet (que contam com 39% cada).



Ainda de acordo com a reportagem, um estudo realizado no Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism, da The City University of New York, que avaliou a relação dos leitores com conteúdos patrocinados, apontou que 54% dos entrevistados afirmaram que já se sentiram enganados por esse tipo de publicidade, e que 43% perderam confiança no veículo de comunicação que divulgou um conteúdo patrocinado por uma empresa com pouca credibilidade.



Já a confiança dos consumidores cresceu 41% nos veículos que publicaram este tipo de conteúdo patrocinado por empresas com credibilidade. A chave para dar segurança ao leitor, afirma o portal, é ser transparente quanto à origem do conteúdo e contar histórias verdadeiras.



Leia mais

"O jornal impresso perdeu o reinado, mas não a majestade", diz Ascânio Seleme

Publicidade, investimento que se multiplica

"A televisão está mudando", diz Simon Tunstill



* Zero Hora