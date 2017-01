INSS retoma pente-fino no auxílio-doença

Previdência Social

Recomeça nesta segunda-feira o pente-fino do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) contra fraudes. Quem recebe o auxílio-doença há mais de dois anos, é aposentado por invalidez ou pensionista com menos de 60 anos vai ter de provar que realmente precisa do benefício. Todos devem receber uma carta do INSS com aviso de que necessitam marcar a perícia.



O prazo para fazer o agendamento pelo número 135 é de cinco dias. Nada muda para quem já recebeu notificação e está com agendamento programado a partir de terça-feira. Aqueles que tinham perícia marcada entre novembro e segunda-feira terão a data remarcada pelo INSS e devem esperar a convocação.

Quem já tem 60 anos e iria passar pela revisão, não será incluído. Aqueles que completaram dois anos recebendo auxílio-doença até 6 de janeiro de 2017 devem ser chamados.

A revisão dos benefícios foi suspensa em novembro do ano passado porque o Congresso não votou a medida provisória que autorizava a análise de casos suspeitos.

Sem aval dos parlamentares, o texto perdeu a validade após seis meses. A solução do governo federal foi editar outra medida provisória. O objetivo é economizar recursos com o corte de benefícios irregulares.

Na primeira leva do pente-fino, 21 mil pessoas foram até o perito e 80% delas foram consideradas sadias e não deveriam estar recebendo mais o auxílio-doença. No Rio Grande do Sul, o percentual de auxílios cassados chegou a 81,23%. Das 2.947 perícias que foram feitas no Estado no ano passado, 2.394 benefícios foram cessados. A economia estimada é de R$ 36,2 milhões.

Como funciona

Como serei avisado?

Aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem perícia serão convocados por meio de carta, com aviso de recebimento.

O que faço para agendar a perícia?

Assim que receber a convocação, o beneficiário terá cinco dias para agendar a perícia. Deverá ser feito pelo telefone 135, da Previdência Social. A ligação de telefone fixo é gratuita e a de celular tem custo de ligação local.

Que documentos devo levar na perícia?

O beneficiário deverá levar seus documentos pessoais, como RG e CPF, e toda a documentação médica, como atestados, laudos, receitas e exames.

E se eu faltar?

Quem não atender à convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso.

Quem fica de fora?

Estão isentos da revisão aposentados por invalidez que tenham mais de 60 anos.

As regras da revisão já estão definidas?

A forma de realização de mutirão das perícias médicas e os critérios de ordem de prioridade para o agendamento, como a data de concessão do benefício e a idade do beneficiário, serão regulamentados posteriormente, em ato a ser publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias.

As estimativas

O governo federal projeta economia anual de R$ 1,45 bilhão com pente-fino em cerca de 180 mil benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) no Estado.

No país, a expectativa é de que R$ 6 bilhões sejam poupados com a reavaliação de 1,7 milhão de benefícios.