Porto Alegre foi única região com queda nos preços em dezembro

A queda no custo de comer fora de casa foi decisiva para o bom resultado gaúcho no mês Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS



Com uma inflação de 6,95% em 2016, a alta nos preços pesou mais no bolso dos gaúchos do que da maioria dos brasileiros no ano. Ainda assim, a Região Metropolitana de Porto Alegre viu uma boa notícia em dezembro: foi a única no país onde o custo de vida caiu em dezembro: os preços tiveram um recuo médio de 0,04%.

No mesmo período, os preços avançaram 0,28% em média no Brasil. As principais altas foram em Brasília (com avanço de 1,12%) e Campo Grande (0,7%), puxadas principalmente pelo aumento de preço de passagens áreas e combustíveis.

A queda no custo de comer fora de casa foi decisiva para o bom resultado gaúcho no mês, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item, que tem peso relevante no cálculo do índice, ficou negativo apenas no Rio Grande do Sul, o que indica que ir a restaurantes ficou um pouco mais barato na Grande Porto Alegre. O recuo foi de 0,29% enquanto em outras regiões como Curitiba, por exemplo, a alta foi de 0,83%. No Brasil, o aumento médio foi de 0,33%.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal da cidade de Porto Alegre (IPC-S/Porto Alegre), calculado pela Fundação Getulio Vargas, já vinha apontando recuo de preços na capital gaúcha em dezembro. Queda no grupo Habitação, que inclui valores gastos com aluguel, por exemplo, também contribuiu para o recuo de preços no mês.



NA CONTRAMÃO

Grande Porto Alegre foi a única a ter queda nos preços em dezembro.

Brasília 1,12

Campo Grande 0,70

Vitória 0,63

Fortaleza 0,60

Recife 0,43

São Paulo 0,35

Salvador 0,32

Rio de Janeiro 0,25

Belo Horizonte 0,24

Belém 0,20

Curitiba 0,14

Goiânia 0,05

Porto Alegre -0,04





