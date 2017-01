Vendas do varejo sobem 2% em novembro, aponta IBGE

Resultado

As vendas do comércio varejista subiram 2% em novembro na comparação com outubro, na série com ajuste sazonal. A alta foi o desempenho mais positivo desde julho de 2013, quando o setor teve variação de 2,9%. No entanto, em relação a novembro de 2015, o varejo registrou baixa de 3,5%, conforme os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira.

Considerando apenas os meses de novembro, o varejo teve o melhor desempenho desde o ano de 2007, quando o volume vendido cresceu 2,3%. O resultado quase compensa a queda de 2,3% acumulada entre os meses de julho e outubro, ressaltou o IBGE.



Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 0,6% em novembro ante outubro. Na comparação com novembro de 2015, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 4,5% em novembro de 2016.

Até novembro, as vendas do comércio varejista ampliado acumulam queda de 8,8% no ano e recuo de 9,1% e 12 meses.

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito subiu 0,3% em novembro, informou o IBGE. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas teve ligeira alta de 0,1% em novembro.