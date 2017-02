Dólar fecha a R$ 3,05, menor valor desde maio de 2015

Mercado financeiro

O dólar caiu pelo segundo dia consecutivo e fechou a quinta-feira com variação negativa de 0,46%, a R$ 3,0565. Esse é o menor valor de encerramento do pregão desde maio de 2015, quando a moeda americana era vendida a R$ 3,0426.



Leia mais

Governo Central tem superávit primário de R$ 18,968 bilhões em janeiro

Após queda da Selic, Bancos anunciam redução de juros

Desembolsos do BNDES somam R$ 4,733 bi em janeiro, queda de 20%



A cotação do dólar manteve-se em queda durante todo o dia. Os sinais de o banco central norte-americano (Federal Reserve) não deve subir os juros nos EUA tão cedo animou os investidores. No Brasil, o que contribuiu para a queda do dólar e valorização do índice Ibovespa foi a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juro (Selic) em 0,75 ponto percentual, a 12,25%. Na véspera, a moeda norte-americana fechou em baixa de 0,65%, a R$ 3,0705.

O Ibovespa, porém apresentou variação positiva até as 12h52min. Depois deste horário, o índice não mais se recuperou e fechou em queda de 1,64%, a 67.461 pontos.

Leia as últimas notícias de Economia