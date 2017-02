Entrada de dólares supera saída em US$ 1,213 bi no ano até dia 10 de fevereiro

Fluxo cambial

O fluxo cambial do ano até o dia 10 de fevereiro ficou no azul em US$ 1,213 bilhão, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 30 milhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 10 de fevereiro foi de US$ 1,350 bilhão. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 53,663 bilhões e de envios no total de US$ 55,013 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 10 de fevereiro ficou positivo em US$ 2,563 bilhões, com importações de US$ 15,104 bilhões e exportações de US$ 17,667 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 2,664 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,557 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,446 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,664 bilhões em janeiro, o fluxo cambial do País está negativo em US$ 2,450 bilhões em fevereiro até o dia 10, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,945 bilhões no período. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 12,645 bilhões e de retiradas no total de US$ 15,590 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de fevereiro até o dia 10 é positivo em US$ 494 milhões, com importações de US$ 3,420 bilhões e exportações de US$ 3,915 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 812 milhões em ACC, US$ 1,298 bilhão em PA e US$ 1,805 bilhão em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial da segunda semana de fevereiro (de 6 a 10) ficou negativo em US$ 645 milhões, informou o BC.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro no período foi de US$ 859 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 7,679 bilhões e de envios no total de US$ 8,538 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 213 milhões, com importações de US$ 2,052 bilhões e exportações de US$ 2,265 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 540 milhões em ACC, US$ 561 milhões em PA e US$ 1,164 bilhão em outras entradas.

*Estadão Conteúdo