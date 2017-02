Entrada de dólares supera saída em US$ 549 milhões no ano até dia 17 de fevereiro

Fluxo cambial

O fluxo cambial do ano até o dia 17 de fevereiro ficou no azul em US$ 549 milhões, conforme divulgação realizada nesta quarta-feira pelo Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 313 milhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 17 de fevereiro foi de US$ 2,432 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 64,147 bilhões e de envios no total de US$ 66,579 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 17 de fevereiro ficou positivo em US$ 2,981 bilhões, com importações de US$ 17,726 bilhões e exportações de US$ 20,707 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 3,189 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,544 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,975 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,664 bilhões em janeiro, o fluxo cambial do País está negativo em US$ 3,114 bilhões em fevereiro até o dia 17, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 4,027 bilhões no período. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 23,129 bilhões e de retiradas no total de US$ 27,156 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de fevereiro até o dia 17 é positivo em US$ 912 milhões, com importações de US$ 6,043 bilhões e exportações de US$ 6,955 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,337 bilhão em ACC, US$ 2,285 bilhões em PA e US$ 3,334 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da terceira semana de fevereiro (de 13 a 17) ficou negativo em US$ 664 milhões, informou o Banco Central.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro no período foi de US$ 1,082 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 10,484 bilhões e de envios no total de US$ 11,566 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 418 milhões, com importações de US$ 2,623 bilhões e exportações de US$ 2,577 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 525 milhões em ACC, US$ 987 milhões em PA e US$ 1,529 bilhão em outras entradas.

*Estadão Conteúdo