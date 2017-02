Gasto de brasileiros em viagens ao Exterior cresce 88% em janeiro

Com queda na cotação do dólar

Com o dólar mais barato, os brasileiros elevaram os gastos com viagens ao Exterior em 87,9% em janeiro. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central mostram que as despesas dos turistas em outros países somaram US$ 1,59 bilhão no mês passado. Em janeiro de 2016, o montante havia sido de US$ 840 milhões.

Esse avanço é explicado, em parte, pela queda das cotações do dólar ante o real. Em janeiro de 2016, a moeda americana oscilava acima dos R$ 4 e, no mês passado, perto estava em torno dos R$ 3,10. Na prática, ficou mais barato viajar e fazer compras no Exterior.

Leia mais

Por que o dólar, que chegou a valer mais de R$ 4, agora ameaça ficar abaixo de R$ 3?

Dívida externa estimada é de US$ 316,669 bilhões em janeiro

Economia encolheu 4,3% em 2016, aponta Banco Central



Além disso, os brasileiros têm demonstrado, nos últimos meses, maior segurança em relação à economia, como indicam alguns índices de confiança. Assim, o Exterior volta a ser um destino mais procurado para as férias.

— O brasileiro realmente está viajando mais no início deste ano. As principais razões são o custo, o que reflete a taxa de câmbio, e a reação da confiança do consumidor — explicou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel.

Segundo ele, os indicadores de confiança mostram melhora do sentimento das famílias em relação ao futuro.

— Essa é uma variável importante para o gasto com viagens.

Na outra ponta, os estrangeiros em viagem ao Brasil gastaram US$ 664 milhões em janeiro, valor próximo dos US$ 650 milhões verificados no mesmo mês do ano passado.Considerando o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros gastaram no Brasil, a conta de viagens das transações correntes do país registrou déficit de US$ 914 milhões no mês passado. Esse resultado é 381% maior que os US$ 190 milhões de janeiro do ano passado — quando, com medo do desemprego e com o dólar em alta, muitas famílias decidiram trocar as viagens ao Exterior pelo turismo em cidades brasileiras.

Déficit

Para 2017, o Banco Central espera que a conta de viagens apresente déficit líquido de US$ 10,5 bilhões. O valor, se confirmado, será maior que os US$ 8,47 bilhões de déficit verificados em 2016. Essa expectativa de avanço também é justificada pelo câmbio mais favorável e pela melhora da situação econômica.

Em fevereiro, até o último dia 15, o saldo líquido da conta de viagem está negativo em US$ 488 milhões, informou Maciel. O resultado é fruto de gastos de brasileiros no Exterior de US$ 796 milhões e de receitas obtidas com estrangeiros no país de US$ 309 milhões. Neste mês, até esta sexta-feira, o dólar à vista já recuou 1,72% ante o real, o que favorece os gastos lá fora.



Leia as últimas notícias de Economia

*Estadão Conteúdo