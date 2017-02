M.Grupo perde o comando do Shopping Lajeado 

Economia

A Justiça também tirou do M.Grupo o comando do Shopping Lajeado. A medida ocorre um dia depois de decisão judicial retirar da empresa o controle do Shopping Gravataí. As informações são do blog Acerto de Contas.



O empreendimento fica na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. O estabelecimento era chamado de UnicShopping, mas o nome foi alterado quando foi comprado pelo M.Grupo, em 2012. A Justiça passou a gestão e a administração do Shopping Lajeado para a Resolve Condomínios, empresa é comandada por Ricardo Diedrich, que já foi presidente da CDL Lajeado e atualmente é vice-presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo.



Diedrich disse que ficou sabendo nesta sexta-feira, quando foi chamado pela juíza. Já foi até o local para lacrar equipamentos e encaminhar o início da análise da situação do empreendimento.



— Teremos que ver a viabilidade, resolver os problemas financeiros, fazer investimentos e conversar bastante com os lojistas. Será um desafio.



A situação do Shopping Lajeado não estava tão complicada quando a de Gravataí, fala-se no mercado. Em Lajeado, lojistas antigos do empreendimento ajudaram a conduzir a situação. Mas também sofria com a ameaça de cortes de energia elétrica, por exemplo. Em Gravataí, o shopping teve a luz cancelada pela RGE por mais de dez dias por inadimplência.



