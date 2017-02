Multisom vai fechar 30 lojas e já dispensou 700 funcionários

Crise

A Multisom já fechou sete lojas desde o início de 2017. Nos próximos meses, vai atingir o número de 30 operações encerradas — está com 127 unidades atualmente.

A informação é do presidente da rede de lojas, que já existe há 23 anos. Francisco Novelletto também conta que dispensou 700 funcionários nos últimos meses. De 2 mil, passou a empregar 1,3 mil pessoas.

Leia mais:

Vendas do varejo tiveram queda recorde em 2016

Crise pode levar 3,6 milhões de brasileiros de volta à pobreza

Calote ao IPTU pode resultar em perda do imóvel para o devedor



Segundo o empresário, 80% das lojas ficam em shoppings. Aliás, deu entrevista para a Rádio Gaúcha minutos depois da reunião em um shopping de Porto Alegre.

— Estamos negociando com os empreendimentos. Mas, se não avança, temos que fechar.

Novelletto cita, principalmente, o problema da cobrança do 13º aluguel no fim do ano.

— A nossa conta nas empresas não está mais fechando. E não é a crise a culpada.

Eram 12 a 15 funcionários por loja. Atualmente, a estrutura da Multisom foi bastante enxugada. São cerca de sete trabalhadores por unidade.