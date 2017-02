Por que os bolivianos pagam menos do que os brasileiros pela gasolina da Petrobras 

ZH Explica



A divulgação de uma nota fiscal na qual a gasolina da Petrobras exportada para a Bolívia saía por R$ 1,59 provocou grande exaltação nas redes sociais — uma única publicação somou mais de 118 mil compartilhamentos no Facebook. Isso porque o valor seria menos da metade do que é pago pelos postos de combustíveis no Brasil, protestaram empresários.

Porém, o preço cobrado pela estatal às distribuidoras é o mesmo — os montantes diferem em razão da incidência de impostos sobre o combustível no Brasil e isenção de taxas sobre o produto para a venda para a Bolívia.

Leia mais:

Confira outras matérias da seção ZH Explica

Quantos minutos de trabalho são necessários para comprar um litro de gasolina



Trata-se de um reflexo da política do governo brasileiro de liberar impostos sobre produtos destinados à exportação. Por exemplo: se um caminhão boliviano com isenção de taxa de exportação pagar R$ 100 em um posto de combustíveis, um veículo brasileiro pode pagar quase o dobro no mesmo local devido à incidência de impostos federais e estaduais. Foi o que aconteceu na cidade goiana de Senador Canedo, onde surgiu a polêmica.



— O que ocorre é uma política do governo brasileiro de que produtos para exportação não recebem determinadas taxas. Assim, quem compra o combustível para exportação o leva sem a taxa de diversos impostos brasileiros. O preço que a refinaria vende para a distribuidora é o mesmo vendido para os bolivianos — explica o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima.



A Petrobras esclarece que, sobre a gasolina comercializada no Brasil, incidem impostos federais (como Cide e Pis/Cofins, que representam 10% do preço final do produto) e estaduais (como ICMS, que corresponde a 29%).