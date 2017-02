Setor de serviços registra queda de 5% no RS em 2016

Em queda

Mais um setor apresentou queda em 2016. Na manhã desta quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentou os resultados do setor de serviços, que fechou o ano com queda de 5% no país, o maior desde 2012, quando o levantamento começou a ser feito.



O Rio Grande do Sul registrou a mesma queda da média nacional. No Estado, a maior queda foi registrada pelo segmento Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, que caiu 8,5%. No país, o segmento também registrou a maior queda do setor, de 7,6%, com destaque para o Transporte terrestre, com recuo de 10,4%.

Na comparação com dezembro do ano anterior houve redução de 5,7% em dezembro de 2016, já descontado o efeito da inflação, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2012.



Dezembro, no entanto, teve resultado positivo no país. O setor de serviços cresceu 0,6% sobre novembro na média nacional. No Rio Grande do Sul, porém, houve recuo de 1,8% depois de ter avançado no mês anterior. O avanço de 0,6% no volume de serviços prestados no país na passagem de novembro para dezembro foi puxado por uma melhora no setor de transportes, segundo o IBGE.

O segmento de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio teve crescimento de 0,4% em dezembro, após uma alta de 2,3% já registrada em novembro.

— O transporte de cargas aumentou em dezembro acompanhando o crescimento do setor industrial — justificou Roberto Saldanha, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.

Houve crescimento também nos serviços prestados às famílias, que tiveram elevação de 2,0% em dezembro ante novembro.

— Os dois setores cresceram, mas o principal impacto foi transportes. Os serviços prestados às famílias têm peso menor — explicou Saldanha.

Na direção oposta houve perdas nos serviços de informação e comunicação (-1,7%); serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%); e no segmento de outros serviços (-1,2%).

— O setor de serviços não cresceu mais porque serviços de informação e comunicação caíram, são os que têm maior peso, e serviços profissionais e administrativos também recuaram. Esses dois setores juntos dão mais ou menos 57% do setor de serviços — contou o pesquisador do IBGE.

O agregado especial das Atividades turísticas apresentou crescimento de 3,1% em dezembro, na comparação com o mês imediatamente anterior.