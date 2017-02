Ternium fecha acordo com Thyssenkrupp para compra de usina no Rio 

Negócios

A empresa italiana Ternium, especializada na produção de aço e uma das donas da Usiminas, anunciou que fechou acordo com a alemã Thyssenkrupp para adquirir a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), fabricante de placas de aço localizada no Rio de Janeiro. As informações são do site G1.



Segundo comunicado da Ternium, o empreendimento deve gastar 1,26 bilhão de euros na operação mais 300 milhões de euros referentes à dívida financeira da CSA com o BNDES. A empresa alemã decidiu negociar a CSA devido a perdas financeiras e operacionais e ao elevado custo de implantação, segundo o G1.



Órgãos de defesa da concorrência de Brasil, Alemanha e Estados Unidos ainda precisam autorizar a transação.