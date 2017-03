Aeroporto de Frankfurt administrado pela Fraport é um dos melhores do mundo, afirmam especialistas

Leilão do Salgado Filho

Administrado pela multinacional Fraport, que venceu o leilão do Salgado Filho nesta quinta-feira, o terminal de Frankfurt é considerado um dos melhores do mundo por especialistas. Recebendo quase 60 milhões de viajantes por ano — sete vezes mais do que a movimentação do aeroporto gaúcho — a estrutura alemã é apontada como referência na qualidade do serviço prestado aos passageiros.

— A empresa é referência global, com uma operação muito bem avaliada. Com certeza, o Salgado Filho está em boas mãos — afirma Omar Daniel, ex-gerente de operações da Infraero. Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUCRS, Elones Fernando Ribeiro, enfatiza a experiência da empresa alemã em ampliação de estruturas.

O aeroporto serve 275 destinos em 111 países e, atualmente, está sendo construído um terceiro terminal em Frankfurt. Entre as condições para concessão do aeroporto gaúcho está extensão do terminal de passageiros, da pista e a construção de um novo prédio-estacionamento. Logo após o leilão desta quinta-feira, os representantes da Fraport afirmaram que a prioridade será a a ampliação da pista.



Referência para avaliar a qualidade dos terminais ao redor do mundo, o Airport Council International (ACI na sigla em inglês), não divulga um ranking completo de aeroportos, apenas o vencedor anual em cada continente. Em 2016, o mais bem avaliado na categoria "Mais de 40 milhões de passageiros" foi London Heathrow, na capital britânica.

Em ranking informais divulgados por sites especializados, o aeroporto de Frankfurt aparece em geral entre a 10º e a 12º colocação global. Empresa inglesa especializada na indústria de transporte aéreo, a SkyTrax traz o terminal alemão em 10º lugar na qualidade do serviço prestado. A lista é construída com base em entrevistas realizadas com passageiros ao longo do mundo. Singapore Changi, no sudeste asiático, aparece como primeiro colocado no gosto dos viajantes.