Agricultura divulga nota dos EUA que diz que mercado está aberto à carne

O Ministério da Agricultura divulgou nesta quinta-feira uma nota do governo dos Estados Unidos, datada de quarta-feira, que trata de medidas adicionais para garantir a segurança da carne importada do Brasil. Os EUA não suspenderam a compra do produto, mas apertaram a fiscalização.



A nota diz que nenhuma das plantas envolvidas no "escândalo" da operação Carne Fraca enviou carne para lá. Ainda assim, o Serviço de Segurança Alimentar e Inspeção (FSIS, na sigla em inglês) intensificou a fiscalização das mercadorias no porto.

"A agência vai manter indefinidamente a reinspeção e testes patogênicos de 100% de todos os lotes de produtos regulados importados do Brasil".

Os mecanismos de controle já existentes foram fortalecidos por precaução, diz a nota. As autoridades também monitoram de perto as investigações do governo brasileiro. O governo dos EUA diz, ainda, que medidas adicionais poderão ser adotadas, se necessário para proteger a saúde pública.

