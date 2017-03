Arteflex demite 250 pessoas e fecha fábricas no RS e em Minas Gerais

Mais cortes

A Arteflex, empresa do grupo Artecola que produz calçados de segurança, está anunciando o encerramento das atividades. Enviou aos funcionários um comunicado assinado pelo diretor-executivo, Evandro Kunst. Com isso, serão fechadas duas fábricas. Uma fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que tem 100 funcionários. A outra é em Itanhandu, Minas Gerais. As informações são do blog Acerto de Conta$, da Rádio Gaúcha.

No comunicado, a empresa atribui o encerramento das atividades à crise econômica e informa que os funcionários continuarão trabalhando até o fim de março já que, segundo a Arteflex, ainda há entregas de clientes a serem feitas. Depois de março, a Artecola vai concentrar os negócios na atividade química.

"O cenário econômico brasileiro teve perdas na atividade industrial acima de 17% nos últimos três anos, o desemprego alcançou 12%, e o desempenho de nosso produto está intimamente conectado a esses indicadores. Em ambientes onde não há novas contratações e o foco é a redução de custos, o mercado torna-se extremamente restritivo para calçados de segurança de alta tecnologia, que eram nossa especialidade", diz trecho do comunicado.



"Em 2016, a Arteflex buscou diversas adequações para manter o nível de qualidade, produtividade e competitividade, ajustando a capacidade de produção/demanda. Nossos esforços, no entanto, não foram suficientes para mantermos o negócio economicamente viável", continua a nota.



Leia a íntegra da nota oficial enviada pela empresa ao blog Acerto de Conta$:

