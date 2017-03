Atividade industrial começa o ano em queda no RS

Economia em crise

O ano começa com o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) em queda, recuo de 3,2% em janeiro em relação a dezembro, de acordo com os dados dessazonalizados. O resultado anula os avanços obtidos em novembro e dezembro de 2016 e leva o IDI-RS de volta ao piso da série histórica, iniciada em 2003.



— O primeiro mês de 2017 revela que o quadro mudou, mas ainda é de muitas dificuldades para quem investe e produz neste país. As melhores notícias continuam por conta da redução no ritmo das quedas anuais e da estabilidade, ainda que de forma volátil — diz o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Heitor José Müller, ao salientar que, depois de três anos de queda, o setor industrial gaúcho ¿parou de piorar¿ e continua influenciado principalmente pelo ambiente doméstico recessivo.

O IDI-RS, divulgado pela Fiergs nesta quinta-feira, aponta que, com grau médio de 79%, apenas a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) cresceu em janeiro: 1,7 ponto percentual frente a dezembro, feito o ajuste sazonal. É a maior ocupação desde junho de 2016 (79,5%). Já o faturamento real (-4%) caiu pelo segundo mês seguido, o mesmo ocorrendo com as compras industriais (-6,2%). As horas trabalhadas na produção recuaram 2,1%, interrompendo dois meses seguidos de aumento. O emprego, que não recuava há três meses, voltou a registrar baixa de 0,4%, assim como a massa salarial real (-0,3%).

Na comparação anual, com janeiro do ano passado, o IDI-RS registrou queda de 2,2%. Porém, o desempenho é bem menos negativo do que nos inícios de 2015 (-9,8%) e de 2016 (-8,5%).

Com um cenário econômico menos adverso — taxa básica de juro e inflação em baixa e confiança dos empresários em alta —, o presidente da Fiergs avalia ser possível projetar alguma reação da indústria gaúcha nos próximos meses.

— Mas deverá ser muito lenta e dependerá ainda do ajuste das contas públicas e das reformas estruturais — diz Müller.