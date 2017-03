Carne brasileira volta a entrar no mercado de Hong Kong

Carne Fraca

A reabertura do mercado de Hong Kong para a carne brasileira é imediata, informa nota do Centro de Segurança Alimentar do país (CFS, na sigla em inglês), divulgada nesta terça-feira, pelo Ministério da Agricultura.



O documento diz que, "em resposta às últimas informações fornecidas pelas autoridades brasileiras e ao controle estrito do seu sistema de segurança alimentar", decidiu-se ajustar a restrição às importações do produto brasileiro, limitando-a à carne de frango, congelada e refrigerada, das 21 plantas que foram alvo da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. "Se as autoridades brasileiras fornecerem mais informações das 21 plantas, o centro conduzirá uma reavaliação", acrescenta ou documento.

O governo de Hong Kong informa que recebeu informações sobre as fiscalizações realizadas pelo governo brasileiro após a operação policial, e sobre medidas adotadas com o intuito de assegurar o bom funcionamento do sistema.

O governo brasileiro informou, ainda, que os 21 estabelecimentos sob investigação foram alvo de uma auditoria e disse que não há indícios de que outros frigoríficos autorizados a exportar estejam envolvidos irregularidades.

O governo do Brasil argumentou também que outros países e blocos econômicos continuaram importando a carne brasileira. O governo de Hong Kong, informa a nota, realizou testes em 66 amostras de carne brasileira que chegaram ao país.

Em nota, a secretaria de imprensa do Planalto afirmou que, com a decisão de Hong Kong, "todos os grandes mercados para exportações de carnes brasileiras encontram-se novamente reabertos. Trata-se de uma vitória para o setor agroexportador brasileiro e um resultado importante logrado pelos esforços conjuntos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do Itamaraty e do Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong".