Carne Fraca: veja as irregularidades apuradas em cada frigorífico citado

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta terça-feira a relação das condutas investigadas pela Polícia Federal nos 21 frigoríficos implicados na Operação Carne Fraca, desencadeada na última sexta-feira. Os estabelecimentos — concentrados nos Estados de Paraná, Santa Catarina e Goiás — são suspeitos de, entre outras irregularidades, corrupção e uso de carne estragada na produção de alimentos.

Dos 21 frigoríficos, três foram interditados pelo Ministério da Agricultura: a unidade da BRF em Mineiros (GO) e as da Peccin em Jaraguá do Sul (SC) e Curitiba (PR). Confira abaixo a relação de irregularidades apontadas:

Balsa Comércio de Alimentos Eireli - ME

- Cidade: Balsa Nova (PR)

- Produtos: produtos cárneos

- Condutas investigadas: irregularidades em apuração

- Interditada: não

Breyer & CIA LTDA

- Cidade: União da Vitória (PR)

- Produtos: mel e produtos apícolas

- Condutas investigadas: corrupção

- Interditada: não



BRF S/A

- Cidade: Mineiros (GO)

- Produtos: Carne de aves (incluindo peru) e produtos de aves (incluindo peru)

- Condutas investigadas: corrupção, embaraço dafiscalização internacional e nacional, tentativa de evitar suspensão de exportação

- Interditada: sim



Central de Carnes Paranaense LTDA - ME

- Cidade: Colombo (PR)

- Produtos: carne de bovino

- Condutas investigadas: corrupção e injeção de produtos cárneos

- Interditada: não



E. H. Constantino & Constantino LTDA

- Cidade: Londrina (PR)

- Produtos: produtos cárneos

- Condutas investigadas: corrupção

- Interditada: não



Fábrica de Farinha de Carnes Castro LTDA

- Cidade: Castro (PR)

- Produtos: farinha de carne e osso

- Condutas investigadas: não controle de recebimento de matéria-prima

- Interditada: não



Frango D M Indústria e Comércio de Alimentos LTDA

- Cidade: Arapongas (PR)

- Produtos: carne de aves e produtos de aves

- Condutas investigadas: corrupção

- Interditada: não



Frigorífico Argus LTDA

- Cidade: São José dos Pinhais (PR)

- Produtos: Carne e produtos cárneos

- Condutas investigadas: uso de senha do servidor do Ministério da Agricultura pelo funcionário da empresa

- Interditada: não



Frigorífico Larissa LTDA

- Cidade: Iporã (PR)

- Produtos: carne de suíno e produtos cárneos

- Condutas investigadas: comércio de produtos vencidos, troca de etiquetas, transporte de produtos sem a temperatura adequada

- Interditada: não



Frigorífico Oregon S/A

- Cidade: Apucarana (PR)

- Produtos: carne de equino

- Condutas investigadas: corrupção frente ao processo 21034.004724/2015-08, dificultar as ações de fiscalização

- Interditada: não



Frigorífico Rainha da Paz LTDA - ME

- Cidade: Ibiporã (PR)

- Produtos: carne de suíno e produtos cárneos

- Condutas investigadas: corrupção

- Interditada: não



Frigorífico Souza Ramos LTDA

- Cidade: Colombo (PR)

- Produtos: produtos cárneos

- Condutas investigadas: substituição de matéria-prima de peru por carne de aves, troca de favores por procedimentos fiscalizatórios

- Interditada: não



Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. LTDA

- Cidade: Sapopemba (PR)

- Produtos: Lácteos e produtos lácteos

- Condutas investigadas: dificultar as ações de fiscalização

- Interditada: não



Indústria e Comércio de Carnes Frigosantos LTDA

- Cidade: Campo Magro (PR)

- Produtos: Produtos cárneos

- Condutas investigadas: irregularidades em apuração

- Interditada: não

JJZ Alimentos S/A

- Cidade: Goianira (GO)

- Produtos: Carne de bovino e produtos cárneos

- Condutas investigadas: embaraço da atividade de fiscalização e corrupção

- Interditada: não

Madero Indústria e Comércio S/A

- Cidade: Ponta Grossa (PR)

- Produtos: produtos cárneos

- Condutas investigadas: irregularidades em apuração

- Interditada: não

Peccin Agro Industrial LTDA

- Cidade: Curitiba (PR)

- Produtos: Produtos cárneos

- Condutas investigadas: utilização de carne estragada em salsicha e linguiça, utilização de CMS (carne mecanicamente separada) acima do permitido, uso de aditivos acima do limite ou de aditivos proibidos, preparam amostras

- Interditada: sim

Peccin Agro Industrial LTDA - EPP

- Cidade: Jaraguá do Sul (SC)

- Produtos: Carne de suíno e produtos cárneos

- Condutas investigadas: utilização de carne estragada em salsicha e linguiça, utilização de CMS (carne mecanicamente separada) acima do permitido, uso de aditivos acima do limite ou de aditivos proibidos, preparam amostras

- Interditada: sim

Seara Alimentos LTDA

- Cidade: Lapa (PR)

- Produtos: Carne de aves e produtos de aves

- Condutas investigadas: irregularidades no procedimento de Certificação Sanitária

- Interditada: não

Transmeat Logística, Transportes e Serviços LTDA

- Cidade: Balsa Nova (PR)

- Produtos: produtos cárneos

- Condutas investigadas: corrupção e injeção de produtos cárneos

- Interditada: não