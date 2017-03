China retoma importação de carne brasileira na segunda-feira, diz jornal

Operação Carne Fraca

A China deve retomar a partir de segunda-feira a importação de carnes brasileiras. A decisão ainda não foi anunciada oficialmente, mas já teria sido informada às aduanas, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Maior cliente de carnes do Brasil, a China foi o primeiro país a oficializar a interrupção na compra do produto brasileiro na segunda-feira passada. O governo chinês, então, condicionou a retomada a esclarecimentos sobre a Operação Carne Fraca e cobrou que as autoridades nacionais "punam de forma severa" as pessoas e empresas envolvidas nas fraudes.

A decisão da ro fim do embargo está sendo vista como um alívio para os importadores, segundo O Globo, sobretudo depois que os chineses anunciaram um grande acordo com a Austrália abrindo o mercado de carnes para a atuação de 59 frigoríficos de carnes vermelhas. Até então, somente 11 estavam autorizados a vender na China.

Conforme o levantamento divulgado na sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, 20 países, incluindo a China, mais Hong Kong e a União Europeia haviam anunciado suspensão total da carne brasileira ou de apenas das empresas investigadas até então.