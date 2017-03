Coca-Cola Femsa demite mais de 100 funcionários da Vonpar

Em RS e SC

A Coca-Cola Femsa Brasil está ajustando a operação e demitiu 109 funcionários, maioria ocupa cargos administrativos, da parte comprada da Vonpar há cinco meses.

A justificativa da empresa é que a integração das operações provocou "duplicidade de cargos". A comunicação aos funcionários, queficam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ocorreu nesta semana.

Funcionários reclamam da atuação da entidade na negociação. Nesta sexta-feira, a empresa teve reunião com Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação. A reportagem não conseguiu contato a direção do sindicato para saber detalhes do encontro.



O grupo Vonpar era uma empresa familiar e tinha duas divisões. A área de bebidas foi vendida para a Coca-Cola Femsa. Seguiu com o grupo gaúcho a divisão de alimentos, que é dona das marcas Neugebauer e Mu-Mu.

Em setembro, a empresa mexicana Coca-Cola Femsa fechou acordo para compra da empresa gaúcha Vonpar em aquisição que superou os R$ 3,5 bilhões.

Posição enviada pela empresa:

"A Coca-Cola FEMSA Brasil esclarece que realizou, nos últimos meses, uma análise da dimensão de sua estrutura corporativa, parte do processo de integração após a aquisição da Vonpar, que tem resultado no desligamento de alguns colaboradores.

Esta medida corresponde aos processos de integração e está principalmente orientada na relação de duplicidade de cargos dentro do organograma corporativo.

Um plano de extensão de benefícios foi desenhado para os trabalhadores desligados, com o intuito de apoiá-los neste processo de transição e na continuidade de sua trajetória profissional, com a garantia de todos os direitos trabalhistas previstos na legislação brasileira.

A companhia reforça seu compromisso e planos de desenvolvimento na região Sul, onde continuará presente, com suas operações fabris, comercial e de distribuição, e empregando mais de 4 mil pessoas."