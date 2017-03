Desemprego chega a 13,5 milhões de pessoas e atinge novo recorde

Resultado

O desemprego no Brasil voltou a subir e atingiu a marca recorde de 13,5 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro. É o número mais elevado de desempregados no país desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.

Conforme os números divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, dezembro, janeiro e fevereiro tiveram elevação de 1,3% no desemprego em relação ao trimestre móvel anterior (setembro a novembro de 2016). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 2,9% do número de desempregados.

