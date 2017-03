Disputa política afeta fiscalização, afirma Blairo Maggi

Governo

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que o setor técnico da fiscalização é alvo de disputas políticas regionais. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele disse que o ideal é a nomeação de técnicos sem envolvimento partidários.

— Os parlamentares nos Estados, cobrados pela população, brigam politicamente por espaço — afirmou. — Com certeza, a maioria faz indicação política mais para demonstrar força política do que por interesses privados.

Maggi disse que não gosta de indicações políticas porque isso traz "responsabilidades".

— Questões políticas existem e não podemos fugir disso — ponderou.

O ministro informou que busca "interventores" para preencher os cargos dos superintendentes exonerados em Goiás e no Paraná.

— É preciso encontrar alguém com experiência para fazer isso. Não adianta colocar um soldado com porrete na mão. Ele precisa politicamente se comunicar com a sociedade, com as empresas.

Uma parte das atuais indicações é formada por servidores do próprio ministério. São os casos de São Paulo, onde Francisco Sérgio Ferreira Jardim, do quadro pessoal, é filiado ao PTB, e Santa Catarina, superintendência comandada por Jacir Massi, filiado, pelos registros do TSE, ao PP. Massi diz que é favorável ao decreto.

— Minha indicação foi por consenso da bancada catarinense — afirma.

Massi diz que há tempo não atua mais como filiado de partido.

Dos dois superintendentes afastados nesta semana, Gil Bueno de Magalhães, do Paraná, era técnico de carreira e indicação do PMDB estadual, e Júlio César Carneiro, de Goiás, não pertencia ao quadro do serviço público e foi indicado pelo PTB.

Interlocutores do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, avaliam que tanto servidores quanto políticos podem dar problema e não se pode "demonizar" as indicações políticas. Eles observam que abrir mão do instrumento das indicações limita a atuação da pasta e sua relação com a base aliada.

Bahia

Dono de um rebanho que oscila entre 10 milhões e 12 milhões de cabeças, o Estado da Bahia tem 60 funcionários na inspeção de animais. O atual superintendente é Osanah Rodrigues Setúval, presidente do diretório do PMDB de Juazeiro. Chefe da Divisão de Defesa Pecuária da superintendência baiana, Altair Santana de Oliveira diz que o decreto é uma bandeira antiga do Sindicato dos Auditores.

Ele diz que, particularmente, não defende a norma.

— Um dos superintendentes exonerados por causa da operação da Polícia Federal era auditor. Honestidade é uma questão do indivíduo — ressalta.

Há 32 anos no quadro da Agricultura, Altair afirma, no entanto, que um gestor de fora do órgão precisará de certo tempo para conhecer o setor.

— Na Bahia, em gestões de indicados políticos, nunca tivemos problemas no nosso setor.

