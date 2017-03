"É prematuro" ter posicionamento sobre Carne Fraca, diz presidente do BNDES

Repercussão

É prematuro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se posicionar sobre os efeitos da Operação Carne Fraca no setor de carnes, afirmou, nesta sexta-feira, a presidente da instituição de fomento, Maria Silvia Bastos Marques. O BNDES tem participações acionárias relevantes no JBS, no Marfrig e no Independência. Somente o primeiro está na lista dos 21 frigoríficos investigados na operação da Polícia Federal (PF).

— É muito prematuro para a gente ter algum posicionamento. Quando a gente conseguir ter alguma avaliação mais concreta sobre o impacto, se haverá ou não. Aparentemente, a coisa é restrita. Por ora, não estamos fazendo nada, estamos apenas acompanhando para entender o que está acontecendo — afirmou Maria Silvia, pouco antes de participar da abertura de um seminário promovido pelo BNDES, no Rio.

Vale

A executiva também negou interesse em assumir a presidência da Vale. O nome de Maria Silvia foi citado na imprensa como um dos possíveis para substituir Murilo Ferreira. Questionada se chegou a ser convidada, Maria Silvia respondeu:

— Cheguei, quando estava na (presidência da) CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e, naquela hora, o Benjamin (Steinbruch, controlador da CSN) me convidou para ir para a Vale, mas eu preferi ficar na CSN.

Questionada se o convite foi refeito, Maria Silvia disse:

— Não. Fui do conselho da Vale naquela época, já tive minha participação na Vale. Estou muito feliz no banco.

A executiva assumiu a presidência do BNDES em junho do ano passado.

Oi

Maria Silvia evitou ainda tecer comentários sobre o processo de recuperação judicial da operadora de telefonia Oi, da qual o BNDES é credor em cerca de R$ 3,3 bilhões. O banco possui também participação de 4,6% no capital social da Oi.

— Temos um conselheiro independente (na Oi), o plano (de recuperação) foi aprovado (no conselho). Vai haver uma assembleia de acionistas e uma assembleia de credores. Estamos analisando o plano e vamos nos posicionar, tanto na assembleia de acionistas quanto na de credores — disse Maria Silvia.

