Entrada de dólares supera saída em US$ 479 mi no ano até dia 3 de março

Fluxo cambial

O fluxo cambial do ano até a última sexta-feira, 3 de março, está positivo em US$ 479 milhões, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,212 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 3 de março foi de US$ 6,272 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 80,297 bilhões e de envios no total de US$ 86,569 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Leia mais

Alta de 1,4% na indústria interrompe sequência de 34 meses em queda

Cesta básica em Porto Alegre cai 4% em fevereiro, mas continua sendo a mais cara do país

Governo pode cortar gastos e aumentar impostos, diz Meirelles



Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 6,751 bilhões, com importações de US$ 22,181 bilhões e exportações de US$ 28,933 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 4,555 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 10,378 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14 bilhões em outras entradas.

Março

O fluxo cambial da primeira semana de março (de 1º a 3 de março) ficou positivo em US$ 1,387 bilhão, informou o Banco Central.

Considerando o período, a entrada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 269 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 6,183 bilhões e de envios no total de US$ 5,915 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,118 bilhão no período, com importações de US$ 1,306 bilhão e exportações de US$ 2,424 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 415 milhões em ACC, US$ 860 milhões em PA e US$ 1,149 bilhão em outras entradas.

Leia as últimas notícias de Economia

*Estadão Conteúdo