"Estamos tentando evitar o aumento de impostos", diz ministro do Planejamento

Rombo orçamentário

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirma que o governo ainda está tentando evitar aumento de impostos. O anúncio de medidas para cobrir o déficit do orçamento é esperado para esta semana e a expectativa é de elevação de tributos. O ministro deu entrevista, nesta segunda-feira, ao programa Gaúcha Atualidade.

— Estamos tentando evitar o aumento de impostos. É nossa principal preocupação. Principalmente, os impostos que têm maior impacto no dia a dia das pessoas.

Leia mais

Governo anuncia rombo de R$ 58,2 bilhões no orçamento

Por foro privilegiado, parlamentares mudam planos para 2018

Eleições fazem Renan virar aliado com discurso de oposição



Além dos impostos, Oliveira citou duas medidas que estão sendo estudadas. Uma delas é intensificar a redução das despesas.

— Ainda não temos números finais, mas será um valor significativo — afirmou.

Além disso, o Planalto aposta em receitas extraordinárias. O governo quer recuperar R$ 15 bilhões com concessão de hidrelétricas e recursos que a União depositou para pagamento de precatórios, mas que não foram retirados pelos credores.

O ponto mais polêmico, porém, é o aumento de receita por tributos. O ministro do Planejamento diz que a preferência será reduzir incentivos fiscais.

As medidas devem ser anunciadas entre a terça e a quarta-feira desta semana. Na semana passada, foi divulgado que o rombo identificado no orçamento de 2017 foi de R$ 58,2 bilhões acima do déficit já previsto, de R$ 139 bilhões.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse o que o déficit seria coberto por cortes de gastos e aumento de tributos, reforçando que a meta fiscal será cumprida.