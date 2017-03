Exportações sobem 1,9% em 2016 ante 2015, revela IBGE

Resultado

As exportações cresceram 1,9% em 2016 ante 2015. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou, nesta terça-feira, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais com os dados do Produto Interno Bruto (PIB). No quarto trimestre de 2016, as vendas externas caíram 1,8% contra o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, as exportações mostraram queda de 7,6%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 10,3% em 2016 ante 2015. No quarto trimestre de 2016, esse indicador subiu 3,2% contra o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, as importações mostraram queda de 1,1%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

Leia mais

PIB encolhe 3,6% em 2016, segunda maior queda em 26 anos

Não dá para tirar idade mínima de 65 anos "de jeito nenhum", diz relator

Temer faz malabarismo em tentativa de garantir apoio do Congresso



Investimentos

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 10,2% em 2016 ante 2015, segundo o IBGE. No quarto trimestre de 2016, a FBCF caiu 1,6% contra o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, a FBCF mostrou queda de 5,4%.

Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) no dado fechado de 2016 ficou em 16,4%.

A FBCF é a operação do Contas Nacionais que registra a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos fixos, ou seja, bens produzidos factíveis de utilização repetida e contínua em outros processos produtivos por tempo superior a um ano sem, no entanto, serem efetivamente consumidos pelos mesmos.

Taxa de poupança

A taxa de poupança no ano de 2016 ficou em 13,9%, conforme o IBGE. Em 2015, essa taxa havia ficado em 14,4%.

Já a taxa de investimento ficou em 16,4% em 2016, segundo o IBGE. Esse nível é menor do que o verificado em 2015, que foi uma taxa de 18,1%.