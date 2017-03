Federação defende atuação de policiais federais na Carne Fraca

Repercussão

Em resposta à crítica do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de que a Operação Carne Fraca cria "fantasias" sobre o assunto, a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) defendeu o modo de atuação dos agentes federais, considerado "irrepreensível" pela entidade.

Em publicação no site da federação, o presidente Luís Boudens disse, na segunda-feira, que, para proteger setores do mercado e do governo, "há uma orquestração para descredenciar as investigações de uma categoria que já provou merecer a confiança da sociedade".

Boudens ressaltou que os agentes federais que trabalham nas investigações não participam das divulgações delas — o governo federal considerou que houve exagero na maneira em que as informações da Carne Fria foram divulgadas.

O presidente da Fenapef ainda criticou diretamente o delegado Maurício Morcardi, que concedeu entrevista, na sexta-feira, sobre a operação.

"Moscardi, por exemplo, não tem a menor condição de ser apresentado como coordenador de qualquer operação. Seu tempo na Polícia Federal por si só já justifica sua inexperiência para tratar de assuntos delicados", disse.

