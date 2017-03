Fundo dos Emirados Árabes pede indenização à Petrobras

Pedido de ressarcimento

O multibilionário fundo soberano dos Emirados Árabes, o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), entrou com um processo contra a Petrobras na Corte Sudeste de Nova York pedindo indenização pela desvalorização de ações e bônus da companhia de petróleo em função dos casos de corrupção apurados nos últimos anos. O fundo engrossa a lista de grandes investidores que estão pedindo ressarcimento à empresa, alegando que ela mentiu e omitiu em seus balanços os verdadeiros resultados e receitas, contaminados pelos pagamentos de propinas que vieram à tona com a Operação Lava-Jato.

A Petrobras já fechou 19 acordos individuais para indenizar investidores. De acordo com o balanço da companhia, divulgado nesta semana, foi feita uma provisão de R$ 1,2 bilhão para pagamento dos acordos já firmados. Foram 15 no ano passado e os últimos quatro fechados em fevereiro deste ano. Mas a empresa informa que não é capaz de fazer uma previsão sobre outros casos em curso.

Apesar da importância e do tamanho de diversos fundos que entraram com pedido de indenização contra a empresa, como a famosa gestora Pimco, o fundo Abu Dhabi é um dos maiores investidores da companhia, segundo fontes. Não há dados públicos sobre a posição do fundo na companhia, mas a estimativa de fontes é de que o pedido de indenização poderia girar em torno de US$ 1 bilhão. Entretanto, o número não foi confirmado já que os advogados que defendem o fundo, do escritório americano Robbins, Geller, Rudman e Dowd LLP não retornaram os pedidos de entrevista e a Petrobras também não comentou o assunto.

No processo judicial aberto pelo ADIA, os advogados apresentam diversos casos de corrupção que foram apurados até agora na Petrobras. O valor de desvios apontados seria de US$ 800 milhões sobre contratos de US$ 81 bilhões. A alegação é de que a empresa já tinha conhecimento dos fatos quando lançou bônus em 2013 e 2014 e também quando reportou seus resultados naquele anos.

Além das ações individuais, a empresa também responde a uma ação coletiva de investidores que compraram as ações negociadas na bolsa de Nova York (ADRs). A empresa informa em seu balanço que esta ação consolidada e também algumas ações individuais ainda estão em tramitação.

"Essas ações envolvem questões bastante complexas, sujeitas a incertezas substanciais e que dependem de fatores como: ineditismo de teses jurídicas, o cronograma definido pela corte, o tempo das decisões judiciais, a obtenção de provas em poder de terceiros ou oponentes, a decisão da Corte em questões chave, análises de peritos e a possibilidade de as partes, de boa-fé, negociarem um potencial acordo", diz a empresa.

"As incertezas inerentes a todas estas questões afetam o montante e o tempo da decisão final e a companhia não é capaz de produzir uma estimativa confiável da potencial perda na Ação Coletiva Consolidada e nas ações individuais para as quais não foi reconhecida provisão".

*Estadão Conteúdo