Governo e indústrias se unem em programa para atrair investidores estrangeiros ao Rio Grande do Sul

Mobilização

A atração de investimentos no mercado externo terá um programa específico de apoio entre o setor empresarial gaúcho e o governo do Estado. O programa InvestRS foi lançado nesta quarta-feira com o objetivo de apresentar o Rio Grande do Sul para diversos setores da economia internacional.

Um termo de cooperação foi assinado entre o Piratini e a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). A partir da iniciativa, o know-how acumulado pela indústria será compartilhado com o Piratini.

Além disso, técnicos que realizam prospecção e análises para o setor privado atuarão junto a servidores ligados à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT). Já o poder público ficará responsável por buscar as condições favoráveis para o fechamento de novos negócios.

— Vamos trabalhar somando os esforços e à procura de investidores que estejam interessados no Brasil e mostrar o potencial que o Rio Grande do Sul tem a oferecer — diz o titular da SDECT, Fabio Branco.

Os setores prioritários para a atuação público-privada serão automotivo, agroindústria, energias renováveis, tecnologia da informação, defesa e segurança, indústria oceânica, saúde avançada e startups. A promessa é de uma abordagem mais "agressiva" a mercados, principalmente, europeus e asiáticos.

— Temos que levantar da cadeira e ir atrás — resume o presidente da Fiergs, Heitor Müller.

Pelo menos cinco missões já estão marcadas até o final do ano. Em abril, equipes empresariais irão aos Estados Unidos e à China. Em junho, uma comitiva governamental, com a presença do governador José Ivo Sartori, vai aos Emirados Árabes Unidos, à China e ao Japão. Há ainda viagens de empresários à Europa (setembro) e Alemanha (novembro).