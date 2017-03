Governo foi surpreendido pela forma como operação da PF foi apresentada, diz Maggi

Operação Carne Fraca

Blairo Maggi participa de reunião conjunta entre as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos

Blairo Maggi participa de reunião conjunta entre as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta quarta-feira que o governo foi surpreendido com a deflagração da Operação Carne Fraca, pela Polícia Federal, ocorrida na sexta-feira passada.

— Não temos de defender ninguém que fez coisa errada e em nenhum momento questionamos a ação da Polícia Federal — disse o ministro. — Mas, da forma como foi apresentada à população brasileira, fomos pegos de surpresa.

Ele acrescentou que houve uma certa perplexidade.

— Não era possível que, depois de tanto trabalho, fôssemos pegos de calças curtas — afirmou ele, que participa de audiência conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), no senado.

Conforme Maggi, a estratégia acertada com o presidente Michel Temer, foi fazer um enfrentamento "claro, direto, transparente, eficiente e rápido para atacar os problemas que temos no momento".

Ele relatou aos senadores que o Brasil suspendeu as exportações de produtos dos 21 estabelecimentos que foram alvo da operação. Para o ministro, é natural que os países compradores reajam com alguma limitação nas importações. Os principais focos de preocupação, no momento, são China e Hong Kong, grandes mercados para os produtos brasileiros.

Maggi estimou que a operação causará prejuízos da ordem de 10% nas exportações brasileiras, que somaram US$ 15 bilhões no ano passado.

O ministro voltou a defender o sistema de controle sanitário do Brasil e afirmou que os problemas encontrados são pontuais. Ele salientou que o governo brasileiro tem informado os países consumidores sobre as providências adotadas pelo país. E que foi "muito bem recebida" a manifestação brasileira na reunião desta quarta da Organização Mundial do Comércio (OMC) que discutiu o problema.

*Estadão Conteúdo