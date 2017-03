Grupo alemão e empresa suíça disputam aeroporto Salgado Filho 

Aviação civil

O grupo alemão Fraport e o suíço Zurich apresentaram propostas para assumir o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em concorrência da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) ocorrida nesta manhã na sede da BM&FBovespa, em São Paulo.

A concorrência agora vai para o pregão viva-voz, e deve ser concluído ainda nesta manhã. As propostas haviam sido enviadas na última segunda-feira, e foram reveladas nesta quinta.



A Fraport ofereceu o valor de contribuição inicial de R$ 230,5 milhões (correspondente a 25% do lance inicial, mais um ágio sobre o lance mínimo de R$ 123 milhões), superando a oferta de R$ 133,3 milhões feita pela suíça Zurich. Como há mais de uma proposta, foi aberto o pregão em viva-voz, e a Zurich e Fraport iniciaram uma disputa acirrada, com propostas e contrapropostas. Às 11h15min, a maior proposta era da Fraport, que deu um lance de R$ 270.512.229. O pregão ainda está aberto, e as empresas podem oferecer novos valores.

O aeroporto de Porto Alegre será o único entre os quatro leiloados nesta quinta-feira com prazo de concessão mais curto: 25 anos, ante 30 anos dos terminais de Florianópolis, Salvador e Fortaleza (nos quatro casos, há possibilidade de prorrogação por cinco anos). Conforme Renato Sucupira, presidente da BF Capital, empresa que efetuou os estudos de viabilidade dos aeroportos de Porto Alegre e Florianópolis para o leilão, essa decisão se deve à impossibilidade de ampliar o Salgado Filho no ritmo em que se espera que cresça o número de passageiros.



Para elaborar o edital, a Anac previu que até 2042 o fluxo anual de passageiros passaria dos 8,4 milhões em 2015 para 22,8 milhões, demanda superior à capacidade do terminal de Porto Alegre, mesmo que todas as reformas sejam feitas. O aeroporto não suportaria mais cinco anos neste ritmo. Dessa forma, explica Sucupira, a demanda teria de ser deslocada para um segundo aeroporto a ser construído na Região Metropolitana.



— Para atender a todos usuários previstos, seria necessário construir uma segunda pista no Salgado Filho, o que não é possível em razão da limitação das dimensões do terreno, cercado por residências — afirma. — A solução seria um novo aeroporto.

A tese gera controvérsias. Especialistas em aviação dizem que os números da Anac são superestimados, e não retratam a realidade do crescimento de passageiros. O terminal porto-alegrense é apresentado no edital com um movimento defasado: em 2016, o uso do aeroporto caiu de 8,4 milhões para 7,6 milhões de passageiros, e, para chegar ao número estipulado pela Anac, o Salgado Filho teria de triplicar a demanda, o que é considerado improvável.



— A previsão da Anac é utópica — alerta Paulo Menzel, da Agenda 2020 — Nenhum aeroporto no mundo conseguiu triplicar a demanda em 25 anos, e se considerarmos as dificuldades na economia e a perda de até 40 voos diários do Salgado Filho nos últimos anos, essa hipótese fica ainda mais remota.



Caso se decida pela construção de um novo aeroporto, o principal candidato é o 20 de Setembro, entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão. Estudos prévios sugerem que o novo terminal poderia atender a voos internacionais, deixando o Salgado Filho como hub doméstico — semelhante à situação de Congonhas e Guarulhos em São Paulo.

Movimento de passageiros no Salgado Filho em cada ano

2012 - 8,261 milhões

2013 - 7,993 milhões

2014 - 8,447 milhões

2015 - 8,354 milhões

2016 - 7,648 milhões

Fonte: Infraero



Como o Salgado Filho chegou à disputa

- Valor mínimo de outorga: R$ 123 milhões

- Movimentação de passageiros: 7,6 milhões (2016)

- Investimentos exigidos: R$ 1,9 bilhão

- Receita prevista em 2017: R$ 265 milhões

- Tempo de concessão: 25 anos, prorrogável por mais cinco

Os outros aeroportos que foram a leilão



- Fortaleza (Aeroporto Plinio Martins)

Valor mínimo de outorga: R$ 1,44 bilhão

Movimentação de passageiros ao ano: 6,3 milhões

Investimentos necessários: R$ 1,4 bilhão

Receita prevista para 2017: R$ 175 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)



- Salvador (Aeroporto Dep. Luis Eduardo Magalhães)

Valor mínimo de outorga: R$ 1,24 bilhão

Movimentação de passageiros ao ano: 9 milhões

Investimentos necessários: R$ 2,35 bilhões

Receita prevista para 2017: R$ 270 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)



- Florianópolis (Aeroporto Hercílio Luz)

Valor mínimo de outorga: R$ 211 milhões

Movimentação de passageiros ao ano: 3,7 milhões

Investimentos necessários: R$ 960 milhões

Receita prevista para 2017: R$ 106 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)