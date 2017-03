Hong Kong retira do mercado carne importada do Brasil

Carne Fraca

Hong Kong anunciou nesta sexta-feira que retirará do mercado a carne brasileira supostamente adulterada e procedente dos 21 estabelecimentos investigados na operação Carne Fraca.

A cidade, um dos maiores mercados para a carne brasileira, já havia proibido no início da semana as importações de carne do Brasil, assim como a China continental.

As autoridades afirmam que as exportações caíram de 63 milhões de dólares diários a apenas 74 mil dólares.

O secretário de Saúde de Hong Kong, Ko Wing-man, anunciou a "retirada completa" de toda a "carne fresca, congelada e de ave" importada das fábricas no centro da crise.

— Não pudemos eliminar completamente os perigos ocultos em termos de segurança alimentar — disse Ko aos repórteres para explicar sua decisão.

Ko ressaltou que seis das fábricas afetadas no Brasil exportaram carne a Hong Kong e disse esperar que a ação devolva a confiança aos consumidores em relação à carne brasileira não proveniente das fábricas envolvidas no escândalo.