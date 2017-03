Inflação do aluguel sobe 0,01% em março, menor resultado para o mês desde 2009

IGP-M

O Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M), indicador utilizado para reajustar o aluguel de imóveis, registrou tímida alta de 0,01% em março em relação ao avanço de 0,08% em fevereiro. De acordo com o resultado divulgado na manhã desta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa é a mais baixa para o mês desde 2009.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M intensificou a deflação, ao sair de -0,09% em fevereiro para -0,17% em março. Na mesma base de comparação, o IPC-M ficou em 0,38% após 0,39%. O INCC-M variou para 0,36%, de 0,53% no mês anterior.

A variação acumulada da inflação do aluguel em 12 meses até março é de 4,86%, a primeira vez desde maio de 2015 que a taxa fica abaixo de 5%. Já no ano, o indicador acumula elevação de 0,74%.



IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado, medidos pelo IPA Agropecuário, caíram 0,99% em março depois de queda de 0,88% em fevereiro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais, mensurados pelo IPA Industrial, diminuíram o ritmo de alta, ao atingirem 0,13%, na comparação com 0,20% no segundo mês do ano.

Os preços dos bens intermediários tiveram retração de 0,39% em março em relação à taxa positiva de 0,99% apurada em fevereiro. Já a variação dos bens finais reduziu a velocidade de queda para 0,08%, depois de cederem 0,61% no segundo mês do ano. Os preços das matérias-primas brutas também diminuíram o ritmo de baixa, passando de recuo de 0,64% em fevereiro para 0,05% em março.

*Estadão Conteúdo