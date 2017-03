INFOGRÁFICO: como funcionava o esquema para liberar carne irregular

Operação Carne Fraca

Anunciada pela Polícia Federal como a maior mobilização de agentes da história da corporação, a Operação Carne Fraca desbaratou nesta sexta-feira um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e alguns dos maiores frigoríficos do país.

Diretores e donos das empresas estariam envolvidos diretamente nas fraudes, que contavam com a ajuda de servidores do ministério no Paraná, em Goiás e em Minas Gerais, que facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização.

