INFOGRÁFICO: leilão pode destravar obras do aeroporto Salgado Filho

Porto Alegre

O futuro do aeroporto Salgado Filho será conhecido nesta quinta-feira, quando forem reveladas as propostas da iniciativa privada pelo controle do principal terminal gaúcho pelos próximos 25 anos. O primeiro leilão de aeroportos do governo Temer terá ainda disputa pelos terminais de Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).



As propostas já estão entregues, e serão reveladas, às 10h desta quinta-feira, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo. Caso haja interesse pelo Salgado Filho, o grupo vencedor será responsável por implementar melhorias esperadas há décadas — como a ampliação da pista para receber aviões de grande porte — e será remunerado com locação de espaços comerciais e as tarifas pagas por passageiros e companhias aéreas. A previsão é de que as obras custem pelo menos R$ 1,9 bilhão.



Ao entregar a administração à iniciativa privada, a expectativa do governo federal é de que melhorias travadas pela burocracia e a falta de dinheiro possam, finalmente, decolar. A ampliação da pista para 3,2 mil metros é esperada há 20 anos e fundamental para viabilizar pouso e decolagens de aeronaves que poderiam transportar produtos gaúchos a custo mais baixo.

Leia mais:

Leilão do aeroporto Salgado Filho tem ao menos um interessado, diz jornal

Especialistas veem risco de a concessão do Salgado Filho não decolar

Salgado Filho fica no sétimo lugar em avaliação de passageiros no país

Hoje, itens como calçados e material elétrico precisam ser levados de caminhão até os aeroportos de Viracopos e Guarulhos (SP) antes de serem exportados. O gasto extra com logística supera R$ 13,3 bilhões ao ano, calcula a Agenda 2020, entidade que atua na elaboração de propostas para o desenvolvimento do Estado. Na primeira versão do edital elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a ampliação da pista havia sido condicionada à remoção das famílias pelo poder público em até quatro anos. A flexibilização foi mal recebida por usuários do aeroporto e empresários — após reação de entidades sob organização do Comitê em Defesa do Salgado Filho, a condicional foi retirada.



— A ampliação da pista deverá ser prioridade para o novo controlador, já que poderá viabilizar o aumento no número de passageiros e tornar o Salgado Filho mais rentável — afirma Paulo Menzel, vice-coordenador do Fórum de Infraestrutura da Agenda 2020.



Outras obras surgirão junto à extensão da pista. Um novo edifício-garagem deverá ser construído em até 26 meses pelo novo controlador, ampliando a capacidade de estacionamento das atuais 2,6 mil para 4,3 mil vagas. Outras melhorias que pararam no tempo, como a ampliação do terminal de passageiros, também deverão ser finalizadas, embora o contrato não explicite qual será a dimensão do novo prédio.



Outras, como a construção do terminal de cargas, que já consumiu R$ 48 milhões de dinheiro público e ainda não está de pé, ficaram fora do rol de obrigações — mas não significa que serão esquecidos.



— É difícil exigir em edital prazos e volume de investimento no terminal de cargas e de passageiros sem ter certeza de quando virá a demanda — explica Guilherme Amaral, especialista em Direito Aeronáutico do ASBZ Advogados — Essas obras dependem da viabilidade econômico-financeira do aeroporto, e podem, por ventura, serem rediscutidas entre empresa e a Anac durante a concessão.



Clique nos pontos abaixo para ver quais obras são esperadas no Salgado Filho

__________________

Movimento de passageiros no Salgado Filho em cada ano

2012 - 8,261 milhões

2013 - 7,993 milhões

2014 - 8,447 milhões

2015 - 8,354 milhões

2016 - 7,648 milhões



Fonte: Infraero



__________________

As novidades deste leilão



- Ao contrário das concessões anteriores, a Infraero não precisa ser incluída como participante nos aeroportos concedidos à iniciativa privada. Nos leilões anteriores, a estatal tinha participação compulsória de 49% nas concessões.



- Operadoras internacionais de aeroportos poderão participar sozinhas do leilão, sem a obrigação de um parceiro nacional.

- As grandes empreiteiras brasileiras, protagonistas nos leilões anteriores, devem ficar de fora desta edição, em razão do caixa fragilizado e reputação manchada pela Operação Lava-Jato.

__________________

Como o Salgado Filho chega à disputa

- Valor mínimo de outorga: R$ 123 milhões

- Movimentação de passageiros: 7,6 milhões (2016)

- Investimentos exigidos: R$ 1,9 bilhão

- Receita prevista em 2017: R$ 265 milhões

- Tempo de concessão: 25 anos, prorrogável por mais cinco

__________________

Os outros aeroportos que irão a leilão



- Fortaleza (Aeroporto Plinio Martins)

Valor mínimo de outorga: R$ 1,44 bilhão

Movimentação de passageiros ao ano: 6,3 milhões

Investimentos necessários: R$ 1,4 bilhão

Receita prevista para 2017: R$ 175 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)



- Salvador (Aeroporto Dep. Luis Eduardo Magalhães)

Valor mínimo de outorga: R$ 1,24 bilhão

Movimentação de passageiros ao ano: 9 milhões

Investimentos necessários: R$ 2,35 bilhões

Receita prevista para 2017: R$ 270 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)



- Florianópolis (Aeroporto Hercílio Luz)

Valor mínimo de outorga: R$ 211 milhões

Movimentação de passageiros ao ano: 3,7 milhões

Investimentos necessários: R$ 960 milhões

Receita prevista para 2017: R$ 106 milhões

Prazo de concessão: 30 anos (mais cinco prorrogáveis)