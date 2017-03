João Dória, Pedro Malan, Eduardo Giannetti e James Robinson: veja os nomes confirmados para o 30º Fórum da Liberdade

Pensamentos liberais

Políticos, economistas, filósofos e representantes de entidades internacionais estão confirmados na programação do 30º Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 10 e 11 de abril em Porto Alegre. Como tema "O Futuro da democracia" o evento organizado pelo Instituto de Estudo Empresariais (IEE) contará com seis painéis, além de duas palestras especiais.

A abertura da 30ª edição do Fórum será realizada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, na segunda, às 15h. Na terça-feira, às 11h, é a vez do economista e cientista político, James Robinson, falar sobre a origem prosperidade. O britânico é autor do best-seller Por Que As Nações Fracassam, obra em que discute por que algumas nações são ricas e outras são pobres, divididas por riqueza e pobreza, saúde e doença, comida e fome.

O ex-ministro da Fazenda e atual presidente do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco, Pedro Malan, participa de debate com o filósofo e economista Eduardo Gianetti. O vereador de São Paulo Fernando Holiday e o filósofo Luiz Felipe Pondé também aparece na lista.



Para celebrar as três décadas de atividade, o Fórum contará com algumas novidades, dentre elas, as Oficinas da Liberdade, um espaço destinado para que organizações liberais nacionais e internacionais possam transmitir seus ideais para o público. Com número de vagas limitadas, as Oficinas da liberdade acontecem de 6 a 12 de abril e será necessário inscrição prévia para participar.

Outra novidade é a ¿Unconference – A oficina do empreendedor¿, atividade que consistirá em um ambiente fechado de economia compartilhada, no qual o público do Fórum da Liberdade poderá contribuir com conhecimento, feedbacks, ideias, know-how, recursos financeiros, entre outros, para os projetos de impacto previamente inscritos e selecionados pelo IEE e entidades parceiras, como Endeavor e PUC/RS.